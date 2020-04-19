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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1080'e yükseldi

2020-04-19 21:15:20 -
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1080'e yükseldi

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1080'e çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 55 hasta daha hayatını kaybetti.

Böylece, Afrika kıtasında Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 1080'e ulaştı.

Kıtada son 24 saatte vaka sayısı 1047 artarak 21 bin 317, iyileşenlerin sayısı 5 bin 203 oldu.

Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun ve Gana'da görüldü.


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