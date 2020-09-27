Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 207 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 207 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi 1 milyon 459 bin 976'ya ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 bin 96’ya yükseldi.

Kıtada tedavisi süren 217 bin 569 vaka bulunurken, 1 milyon 207 bin 311 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 376 ile Güney Afrika, 5 bin 869 ile Mısır, 2 bin 41 ile Fas'ta görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 669 bin 498 ile Güney Afrika, 115 bin 241 ile Fas ve 102 bin 736 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

