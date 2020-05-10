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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısındaki bir günlük artış 3 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:17:47 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısındaki bir günlük artış 3 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 911 arttı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 911 artarak 60 bin 657'ye yükseldi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 72 kişi artarak 2 bin 223'e ulaştı.

Şimdiye kadar 20 bin 792 kişi de sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 514, Cezayir'de 494, Fas'ta 186, Güney Afrika'da 186, Nijerya'da 128, Kamerun'da 108'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.



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