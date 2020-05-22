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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bine dayandı

Kıtada yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:14:11 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bine dayandı

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bine yaklaştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte yaklaşık 4 bin artarak 99 bin 62’ye çıktı.

Virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 39 bin 85’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 82’ye ulaştı.

En fazla vaka görülen bölgeler arasında başı 31 bin 232 hastayla Kuzey Afrika çekerken, Batı Afrika'da 27 bin 168, Güney Afrika'da 20 bin 616, Orta Afrika'da 9 bin 553 ve Doğu Afrika'da 10 bin 493 vaka kaydedildi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 696, Cezayir'de 575, Güney Afrika'da 369, Nijerya'da 211, Fas'ta 196, Kamerun'da 140, Sudan'da 121’e yükseldi.

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