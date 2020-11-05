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Aktüel Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 44 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 44 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:15:07 -
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 44 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 12’ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelere ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 838 bin 867'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 44 bin 12 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 585 ölümle Güney Afrika, 6 bin 318 ölümle Mısır, 3 bin 982 ölümle Cezayir'de görüldü.

Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 730 bin 548 oldu.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 398 bin 172 kişi ise iyileşti.

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