  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vatanseverlik nedir bilir misin Fatih? Teröristlere üzülen Ayşenur Arslan'a sahip çıktı

Abaya yasağına tepki! Bundan sonra Fransa'da nefesler tutuldu: Paris'te öğrenciler okul girişini kapattı

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

'Gıybet' üzerine muazzam bir kıssa! Okçular tepesini terk eden sahabeler kimlerdi?

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!

Hatay'daki konteynerda depremzedeleri elektrik çarptı! İddia Türkiye gündeminde: Yine yalan çıktı

Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç: Bu onların kararı!

140 kilometre güneybatısındaki yerde! 104 yaşında o kadın Guinnes Rekorlar kitabına girdi: İfadesi şaşkına çevirdi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

AB kritik teknolojileri (çip, yapay zeka, kuantum) muhafaza etmek istiyor, konuyu ele aldı! Flaş kararı açıkladı
Dünya Afrika’da Fransa’ya isyan büyüyor: Fransızcayı reddetti
Dünya

Afrika’da Fransa’ya isyan büyüyor: Fransızcayı reddetti

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:13:00 -
Afrika’da Fransa’ya isyan büyüyor: Fransızcayı reddetti

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, Marakeş’te katıldığı toplantının ardından bir gazetecinin “Fransızca konuşma”sı talebini reddetti.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Mezzur, sağlık ve tarım bakanlıkları tarafından 27-29 Eylül’de Marakeş’te düzenlenen 2. Afrika Sağlık Risklerini Azaltma Toplantısı’na katıldı. Mezzur, kendisinden Fransızca konuşmasını isteyen gazeteciye, “İspanyolca, İngilizce ve Arapça konuşmayı tercih ediyorum” diyerek cevap verdi. Bakanın gazeteciye verdiği bu yanıt, Fas ile Fransa arasında bir süredir yaşanan gerginliği ortaya koyan son olay oldu.

Bunun öncesinde (24 Eylül) Fransa’ya vize uygulanması talebiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlatılmıştı.

X sosyal medya platformundan “Fransızlara vize uygulayın” etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında Fransa’nın ülkelerine yönelik tutumuna tepki gösterilmişti. Fas depremi, Paris ile Rabat arasındaki gerginliği arttırdı.

Fransa, Fas’ta 8 Eylül’de meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamına mal olan depremin ardından yardım teklifinde bulunmuş ancak Rabat yönetimi, Paris’i reddetmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23