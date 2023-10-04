Afrika’da Fransa’ya isyan büyüyor: Fransızcayı reddetti

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Mezzur, sağlık ve tarım bakanlıkları tarafından 27-29 Eylül’de Marakeş’te düzenlenen 2. Afrika Sağlık Risklerini Azaltma Toplantısı’na katıldı. Mezzur, kendisinden Fransızca konuşmasını isteyen gazeteciye, “İspanyolca, İngilizce ve Arapça konuşmayı tercih ediyorum” diyerek cevap verdi. Bakanın gazeteciye verdiği bu yanıt, Fas ile Fransa arasında bir süredir yaşanan gerginliği ortaya koyan son olay oldu.

Bunun öncesinde (24 Eylül) Fransa’ya vize uygulanması talebiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlatılmıştı.

X sosyal medya platformundan “Fransızlara vize uygulayın” etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında Fransa’nın ülkelerine yönelik tutumuna tepki gösterilmişti. Fas depremi, Paris ile Rabat arasındaki gerginliği arttırdı.

Fransa, Fas’ta 8 Eylül’de meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamına mal olan depremin ardından yardım teklifinde bulunmuş ancak Rabat yönetimi, Paris’i reddetmişti.

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