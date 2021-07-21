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Dünya Afrika'da dehşete düşüren koronavirüs bilançosu
Dünya

Afrika'da dehşete düşüren koronavirüs bilançosu

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle Afrika'da yaşamını yitirenlerin sayısı 160 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 19:26:00 -
Afrika'da dehşete düşüren koronavirüs bilançosu

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 352 bin 873'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bin 224'e, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 544 bin 200'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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