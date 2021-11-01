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Dünya Afrika ülkesini sarsan saldırı! Çok sayıda ordu mensubu hayatını kaybetti
Dünya

Afrika ülkesini sarsan saldırı! Çok sayıda ordu mensubu hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu güçlerini hedef alan saldırılarda şu ana kadar 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 14:51:00 -
Afrika ülkesini sarsan saldırı! Çok sayıda ordu mensubu hayatını kaybetti

Burkina Faso'da ordu güçlerini hedef alan saldırılarda artış yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta başından bu yana düzenlenen 4 ayrı saldırıda toplam 11 güvenlik görevlisinin öldüğü, 8'inin yaralandığı, 3'ünün de yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre son saldırı, dün ülkenin Mali sınırında bulunan Sourou ilinin Di yerleşimi yakınında düzenlendi.

Bölgedeki bir karakola düzenlenen saldırıda 5 polisin öldüğü, 3'ünün ise kaybolduğu ifade edildi. Güvenlik kaynakları saldırıyı doğruladı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde biri Fildişi Sahili sınırında olmak üzere üç ayrı saldırı düzenlenmişti.

Bu saldırılarla beraber, hafta boyunca düzenlenen 4 saldırıda ölen güvenlik güçlerinin sayısı 11'e ulaşırken, 8 asker ve polis de yaralandı.

Kaynak: Mepa News

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