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Dünya Afrika ülkesinde korkunç kaza! Ortalık kan gölüne döndü
Dünya

Afrika ülkesinde korkunç kaza! Ortalık kan gölüne döndü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 15:21:00 -
Afrika ülkesinde korkunç kaza! Ortalık kan gölüne döndü

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Zubairu Mato, yaptığı açıklamada, Dambatta bölgesindeki Kano-Kunar Dumawa kara yolunda meydana gelen kazaya iki yolcu otobüsü ve bir kamyonun karıştığını belirtti.

Mato, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 39 kişinin yaralandığını kaydetti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mato, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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