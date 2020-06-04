Afrika ülkesinde kan aktı

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo’nun Kalkınması İttifakı (CODECO) üyesi silahlı kişiler Ituri bölgesinde bulunan Moussa köyüne saldırdı.

İsyancılar daha sonra köydeki küçükbaş hayvanları gasbederek bölgeden uzaklaştı.

KDC ordusu bugün, Ituri eyaletinde düzenlenen operasyonda CODECO’ya bağlı 20 isyancıyı etkisiz hale getirmişti.

3 yıl içinde en az 700 sivil öldü

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, mart sonunda CODECO'nun eski lideri Justin Ngudjolo'nun öldürüldüğünü duyurmuştu. İsyancı grup, hazirandan bu yana Djugu ve çevresinde saldırılar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.