  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afrika ülkesinde darbe girişimi iddiası
Dünya

Afrika ülkesinde darbe girişimi iddiası

Afrika ülkesi Nijer'de Cumhurbaşkanlığı sarayında silah sesleri duyuldu. Meydana gelen olayın darbe girişimi olduğu öne sürülürken yerel kaynaklar kontrolün sağlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:24:00 -
Afrika ülkesinde darbe girişimi iddiası

Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında duyulan silah seslerinin ardından hayat normale dönerken olayın 'başarısız darbe girişimi' olduğu öne sürüldü. Yerel kaynaklar bölgede kontrolün sağlandığını belirtti.

Yerel basında çıkan haberlerde, başkent Niamey'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında sabaha karşı duyulan ve yaklaşık yarım saat süren silah sesleri 'başarısız darbe girişimi' olarak yorumlandı.

​Haberlerde, bazı askerlerin gözaltına alındığı iddia edilirken konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

Yerel kaynaklar, Niamey sokaklarının sakin olduğunu ve kontrolün sağlandığını belirtti.

Şüpheliler tutuklandı

Nijerli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, darbe girişiminde bulunan askerlerin tutuklandığı bildirildi.

Seçim sonuçları tartışma başlatmıştı

Ülkede 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı.

Muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı Mahame Ousmane ise sonuçlara itiraz ederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

Ousmane destekçilerinin bugün düzenleyeceği gösteri, hükümet kararıyla yasaklanmıştı.

Bazoum'un 2 Nisan'da yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, iki dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Farabi Hastanesi personel alımı! Farabi Hastanesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Farabi Hastanesi personel alımı! Farabi Hastanesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) personel alım ilanı yayınladı. Yayınladığı personel alım ilanında, kendi bünyesinde bulunan Farabi Hasta..
Dolarcılar bakın ABD geçmişte ne yapmış?
Ekonomi

Dolarcılar bakın ABD geçmişte ne yapmış?

Türkiye'de doların hızlı yükselmesini fısat bilen bazı çevreler karalama kampanyalarına başladı. Ancak dolar tutkunları ABD'nin tarihinde ne..
Yeni Akit yazarı Kenan Alpay'dan CHP'li vekile canlı yayında 'aşı' ayarı!
Gündem

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay'dan CHP'li vekile canlı yayında 'aşı' ayarı!

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, Haber Global canlı yayınında aşılama işlemine ilişkin rakamları yanlış veren CHP İstanbul Milletvekili Turan A..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay