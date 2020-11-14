  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afrika ülkesinde bir salgın daha ortaya çıktı! Çok sayıda kişi öldü
Dünya

Afrika ülkesinde bir salgın daha ortaya çıktı! Çok sayıda kişi öldü

Nijerya'nın 3 eyaletinde son 11 günde sarı humma salgınından 76 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:03:00 -
Afrika ülkesinde bir salgın daha ortaya çıktı! Çok sayıda kişi öldü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ülkenin Delta, Enugu ve Bauchi eyaletlerinde sarı hummanın patlak verdiğini belirtti.

Ihekweazu, "1-11 Kasım arasında üç eyalette 222 sarı humma vakası tespit edildi ve salgın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Delta'da 35, Enugu'da 33 ve Bauchi'de 8 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktaran Ihekweazu, salgına karşı önlemler almaya başladıklarını ifade etti.

Ihekweazu, halkı, hijyen ve çevre temizliği konusunda uyardı.

Nijerya'da geçen yıl sarı humma salgını nedeniyle 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!
Gündem

CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan bir projenin daha üzerine yattı.

Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?
Dünya

Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?

Türkiye taraftarı olan Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, Azerbaycan'ın Rusya'nın dayatmasıyla Azerbaycan'ın alelacele Ermenistan ile anlaşma im..
Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu

Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmesiyle bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmayan bir harekete imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay