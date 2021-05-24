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Dünya Afrika ülkesinde altın madeni çöktü: 13 ölü!
Dünya

Afrika ülkesinde altın madeni çöktü: 13 ölü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeninde meydana gelen göçükte 13 işçi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 20:43:00 -
Afrika ülkesinde altın madeni çöktü: 13 ölü!

4BM'ye ait radyo Okapi'nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bas Uele bölgesindeki altın madeninde yaşanan göçük nedeniyle işçilerden 13'ü öldü.

Madenlerde sık sık ölümcül kazalar meydana geliyor. Ülkedeki işçiler, çok düşük ücret karşılığında güvenliğin sağlanamadığı madenlerde çalıştırılıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti kobalt, elmas, bakır ve altın gibi doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen halkı çok yoksul.

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