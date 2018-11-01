Afrika ülkesi Zambiya'da 1.1 kiloluk dev zümrüt bulundu!

Londra merkezli değerli taş firmalarından Gemsfield'in Zambiya'daki madeninden, 1.1 kilo ağırlığında zümrüt çıkartıldı.

2 Ekim'de iki madenci tarafından bulunan 5655 karatlık zümrüt, yaklaşık 14 milyon TL değerinde.

Taşa, firmanın bölgede yürüttüğü koruma projesinden esinlenilerek 'Aslan' ismi verildi.

Zambiya'da 2010 yılında da 6.225 kıratlık bir zümrüt bulunmuştu.