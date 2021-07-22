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Dünya Afrika ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanına suikast
Dünya

Afrika ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanına suikast

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'ya suikast hazırlığındaki kişilere gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:52:00 -
Afrika ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanına suikast

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'ya suikast hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı.

Madagaskar Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya ve devlet görevlilerine suikast hazırlığında olduğu tespit edilen birçok yabancı ülke ve Madagaskar vatandaşının" gözaltına alındığı duyuruldu.

Suikast planına ya da gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Madagascar Tribune gazetesinin haberinde ise gözaltına alınanlar arasında 2 Fransız emekli askerin de bulunduğu iddia edildi.

Daha önce 2009-2013 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan Rajoelina, Aralık 2018'de tekrar seçilmişti.

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