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Dünya

Afrika ülkesi kan gölüne döndü! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

2011 yılında Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan'da sıcak çatışmalar yaşanıyor. İç savaşla kavrulan ülkede askerler ile siviller arasında çıkan çatışmalarda en az 118 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:08:00 -
Afrika ülkesi kan gölüne döndü! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Tonj Vilayeti İcra Direktörü Makuei Mabior, yaptığı açıklamada, cumartesi günü bir askerin, bir gencin başındaki kırmızı şalı çıkarmasını istemesi ve gencin reddetmesi üzerine askerler ile halk arasında silahlı çatışmaların başladığını bildirdi.

Mabior, olaylarda 34 askerin ve 84 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti. Yaşanan olaylarda bölgedeki sağlık tesislerinin tahrip edildiğini aktaran Mabior, yaralıların tedaviye yetiştirilememesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Mabior, çok sayıda sivilin de can güvenliği nedeniyle ormanlık alanda saklandığını söyledi. Ordu Sözcüsü Lul Ruai Koang ise olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve durumun kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Ne olmuştu?

2011 yılında Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Ülkede artan şiddet olayları nedeniyle geçen ay Güney Sudan ordusu Tonji East vilayetinde operasyon düzenlemişti.

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