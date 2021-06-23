  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bodrum'da müsilaj paniği
Savcı Sayan’dan Başkan Erdoğan sürprizi
Burak Yılmaz dünya devine gidiyor!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan müsilaj açıklaması
Dünya Afrika ükesinde pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Afrika ükesinde pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 16:22:00 -
Afrika ükesinde pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

Tigray'ın Togoga bölgesini hedef alan saldırı sonrası sağlık çalışanlarının bölgeye gitmesinin güvenlik güçleri tarafından engellendiği kaydedildi.

Görgü şahitleri, hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğünü belirtti.

Hava saldırısında yaralanan kişilerin Mekelle'deki Ayder Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.

Hükümetten hava saldırısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Tigray'da çatışmalar devam ediyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay