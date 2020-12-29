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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 693 bini geçti
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 693 bini geçti

Virüs nedeniyle 63 bin 453 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:37:14 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 693 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 693 bin 626'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 63 bin 453 kişi hayatını kaybetti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 693 bin 626 kişide virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 249 bin 456'sı iyileşti.

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