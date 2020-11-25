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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 105 bini geçti
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 105 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:21:30 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 105 bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 105 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 105 bin 252 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 417'ye ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 21 bin 83 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 753, Fas'ta ise 5 bin 469 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 772 bin 252'ye çıktı. Bu ülkeyi 331 bin 527 vakayla Fas, 113 bin 742 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 781 bin 815 kişi iyileşti.

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