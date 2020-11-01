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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 795 bini aştı
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 795 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 07:37:05 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 795 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 795 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 795 bin 509'a çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 922'ye ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 276 ölümle Güney Afrika'da oldu. Mısır'da 6 bin 266, Fas'ta ise 3 bin 695 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ise Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 725 bin 452'ye çıktı, bu ülkeyi 219 bin 84 vakayla Fas ve 107 bin 555 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 462 bin 962 kişi iyileşti.

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