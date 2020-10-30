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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 770 bini aştı
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 770 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:03:34 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 770 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 770 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 770 bin 688'e çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 404'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 164 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti. Mısır'da 6 bin 247, Fas'ta ise 3 bin 572 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ise bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 721 bin 770'e ulaştı, bu ülkeyi 212 bin 38 vakayla Fas ve 107 bin 209 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 444 bin 354 kişi iyileşti.

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