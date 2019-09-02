0553 313 94 23

Afrika değil Aydın, mahalle takımı kuran siyahi gençler futbolun keyfini çıkarıyor

Dünyanın değişik ülkelerinden eğitim veya çalışmak için Türkiye’ye gelen siyahi gençler Aydın’da mahalle takımı kurdu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:53
Afrika değil Aydın, mahalle takımı kuran siyahi gençler futbolun keyfini çıkarıyor

Dünyanın değişik ülkelerinden eğitim veya çalışmak için Türkiye’ye gelen siyahi gençler Aydın’da mahalle takımı kurdu. Çalışmalarını Adnan Menderes Stadyumu’nda devam eden gençler memleket hasretini arkadaşları ile futbol oynayarak giderdiklerini belirttiler.


Aydın’da çoğunluğu üniversite öğrencisi siyahilerden oluşan bir grup kendi aralarında mahalle takımı oluşturdu. Oldukça başarılı gençler her gün Adnan Menderes Stadyumu’nda antrenmanlarına devam ediyor. Yaz tatili olmasına rağmen değişik nedenlerden dolayı ülkelerine gitmeyen siyahi gençler çalışmaları ile Adnan Menderes Stadı’nın yan sahalarını renklendiriyor.


Ailelerinden ve memleketlerinden uzakta oldukları için memleket ve aile hasretini arkadaşları ile futbol oynayarak giderdiklerini belirten gençlerden Degni Cris Abraham “Burada ailemizden ve memleketimizden uzak yaşıyoruz. Arkadaşlarımızın çoğu üniversite öğrencisi. Öğrenci olmayıp başka iş için de Türkiye’de olanlar var. Aydın’da siyahi arkadaşlarla bir araya geldik. Kendi aramızda takım da kurduk. Futbol sayesinde buluşup bir yandan sporumuzu yapıyor diğer yandan da aile ve memleket hasretini gideriyoruz. Aydın çok güzel ve demokratik bir şehir. Burada kendi memleketimizde gibi yaşıyoruz” diyerek herkese teşekkür etti.


Kendi yöntemleri ile ayakkabı ve terliklerden saha sınırları çizip kale oluşturan siyahi gençler Aydın’ın çim sahalarında futbolun tadını çıkarıyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?
    1. Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?
    2. Erzurum’da proje şenliği
    3. "Beklentimiz, İdlib Mutabakatı'nın..
    4. Pakistan'da BM ofisi önüne "Sokağa..
    5. Bitlis’te 9 ilin katılımıyla çayır..
    6. Eşinin evine silahla gelen koca..
    7. İspanya'da tribüne atlayan boğa 17..
    8. "Hair of İstanbul olarak ’Alın..
    9. Galatasaray, Lemina’yı KAP’a bildirdi
    10. Galatasaray, Lemina için görüşmelere..
    11. Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı!
    12. Başsavcı Yurdagül’den yeni adli yıl..
    13. İngiltere'de çevreci aktivistler..
    14. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden 129..
    15. Başbakan istifa etti!
    16. AK Parti'de büyük revizyon için tarih..
    17. "Apollonia Mozaik Çalıştayı" sona erdi
    18. Yeni yönetmeliğin detayları MÜSİAD’da..
    19. Van’da fuar günleri başlıyor
    20. Hırsızlık çetesine nefes kesen..
    İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak