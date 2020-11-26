  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrika Birliği, Etiyopyalı tarafları yeniden müzakereye çağırdı
Aktüel

Afrika Birliği, Etiyopyalı tarafları yeniden müzakereye çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:05:55 -
Afrika Birliği, Etiyopyalı tarafları yeniden müzakereye çağırdı

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı yönetime yönelik askeri operasyon hızlanırken taraflara "müzakere" çağrısını yineledi.

AfB'ye bağlı Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı başlatılan operasyonun yol açtığı çatışmalardan "ciddi biçimde" endişe duyulduğu ifade edildi.

Ordunun, eyaletin başkenti Mekelle'ye girmeye hazırlanırken sivillere yaptığı "Bölgeyi boşaltın" çağrısının endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, tüm taraflar "savaş suçları, soykırım, insanlığa ve suçlara karşı ihtiyatlı olmaya" çağrıldı.

Açıklamada, Maikadra kasabasında yaklaşık 600 sivilin öldürüldüğü katliamın dehşet içinde öğrenildiği kaydedilerek, her iki tarafa da "kabul edilebilir, nihai ve barışçıl bir çözüm için diyalog" çağrısı yapıldı.

- Afrika Birliği ara bulucuları Etiyopya'ya vardı

AfB'nin taraflar arasında ara bulucu olması için ülkeye gönderdiği 3 eski devlet başkanının Etiyopya'ya ulaştığı bildirildi.

Başbakan Abiy Ahmed, Mozambik'ten Joaquim Chissano, Liberya'dan Ellen Johnson Sirleaf ve Güney Afrika'dan Kgalema Motlanthe'nin bulunduğu 3 kişilik heyeti nezaketen kabul edeceğini ancak TPLF'yle müzakere yapmayacaklarını açıkladı.

Ahmed, bugün Tigray'ın başkenti Mekelle'ye askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.

Operasyon sırasında sivillerin korunması için azami özen göstereceklerini vurgulayan Ahmed, "Ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde 4 Kasım'da başlayan askeri operasyonun Mekelle şehrine yönelik son aşaması başladı." ifadesini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Borsadan yeni kapanış rekoru!
Ekonomi

Borsadan yeni kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,28 değer..
Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın
Dünya

Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ ile ilgili skandal bir karara imza atan Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarılması iç..
İsrail ile normalleşen ülkeden tehlikeli adım! Katar anında müdahale etti
Dünya

İsrail ile normalleşen ülkeden tehlikeli adım! Katar anında müdahale etti

İsrail ile normalleşen Bahreyn’in iki botunun Katar karasularına izinsiz girdiği aktarıldı. Tehlikeli gelişmeye ilişkin Bahreyn ve Katar’dan..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay