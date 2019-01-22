Afjet Afyonspor'da transfer - Mor-beyazlı ekip, orta saha oyuncusu Musa Araz ile forvet oyuncusu Bajram Ajeti'yi transfer etti



AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Konyaspor'dan Musa Araz ile İsveç'in AFC Eskilstuna takımından Bajram Ajeti'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Araz'la sezon sonuna kadar kiralık, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Bajram Ajeti'yle de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, sözleşme imzalayan yeni transferlerin, takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

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