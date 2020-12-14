Afganlar arası müzakerelere 23 gün ara verildi

KABİL (AA) - Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ve Afganistan heyetleri arasında ikinci aşaması devam eden müzakerelere 23 gün ara verildi.

Afganistan müzakere heyeti üyesi Habiba Sarabi, basına yaptığı açıklamada, müzakerelerin ikinci aşamasında ele alınacak konuları, hükümet yetkilileri, siyasiler ve Afganistan halkına detaylı danışmak için görüşmelere 23 gün ara verildiğini söyledi.

Afganistan heyetinin müzakerelerde ele alınacak konuların tartışılması ve danışılması için başkent Kabil'e döneceğini ifade eden Sarabi, konuların kesinleşmesi ve netleşmesinin ardından müzakerelerin tekrar başlayacağını belirtti.

Taliban müzakere heyetinin sözcüsü Muhammed Naim Vardak da her iki tarafın kararıyla müzakerelerde ele alınacak konuların danışılması için görüşmelere ara verildiğini kaydetti.

Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan ve geçen günlerde uzlaşma sağlanan müzakerelerin birinci aşamasının ardından ikinci aşamaya geçilmişti.

Diğer yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, müzakerelerin geri kalan aşamalarının ülke içerisinde yapılmasını istemişti.