Afganlar arası müzakerelerde ikinci aşama devam ediyor

KABİL (AA) - Afganistan'da yaklaşık 40 yıldır devam eden savaşı sonlandırmak için 12 Eylül'de Taliban ile Afganistan heyeti arasında başlayan ve geçen günlerde uzlaşma sağlanan müzakerelerin birinci aşamasının ardından ikinci aşama yapılıyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 5 gündür devam eden ikinci aşamada, ana görüşmede maddelerin hangi sırayla ele alınacağı masaya yatırılıyor.

Müzakerelerin birinci aşamasında hangi konular üzerinde uzlaşma sağlandığı henüz açıklanmadı.

- Afganistan ateşkes isteyecek

Halihazırda devam eden görüşmelerde sıraya alınması ve müzakere edilmesi için Afganistan heyeti konuları hazırlamaya başladı.

Listenin başında ateşkesin sağlanması yer alıyor. Afganistan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, Afganistan heyetinin sunacağı listenin içeriğindeki en önemli maddenin ateşkes olacağı kaydedildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Taliban, ikinci kez 7 bin mahkum militanın serbest bırakılmasını talep etmeye hazırlanıyor.

Ancak bu talebin ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının bir şartı olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi ise daha fazla Taliban mahkumunun serbest bırakılmasının barış sürecinin hızlandırılmasına etki yapmayacağını kaydetti.

Afganistan hükümeti, Afganlar arası müzakereler başlamadan önce 5 bin 500 Taliban mahkumunu serbest bırakmıştı.

İkinci aşamanın olumlu sonuçlanması halinde, ana barış görüşmelerine başlanacak.