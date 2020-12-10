  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganlar arası müzakerelerde ikinci aşama devam ediyor
Aktüel

Afganlar arası müzakerelerde ikinci aşama devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 09:46:27 -
Afganlar arası müzakerelerde ikinci aşama devam ediyor

KABİL (AA) - Afganistan'da yaklaşık 40 yıldır devam eden savaşı sonlandırmak için 12 Eylül'de Taliban ile Afganistan heyeti arasında başlayan ve geçen günlerde uzlaşma sağlanan müzakerelerin birinci aşamasının ardından ikinci aşama yapılıyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 5 gündür devam eden ikinci aşamada, ana görüşmede maddelerin hangi sırayla ele alınacağı masaya yatırılıyor.

Müzakerelerin birinci aşamasında hangi konular üzerinde uzlaşma sağlandığı henüz açıklanmadı.

- Afganistan ateşkes isteyecek

Halihazırda devam eden görüşmelerde sıraya alınması ve müzakere edilmesi için Afganistan heyeti konuları hazırlamaya başladı.

Listenin başında ateşkesin sağlanması yer alıyor. Afganistan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, Afganistan heyetinin sunacağı listenin içeriğindeki en önemli maddenin ateşkes olacağı kaydedildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Taliban, ikinci kez 7 bin mahkum militanın serbest bırakılmasını talep etmeye hazırlanıyor.

Ancak bu talebin ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının bir şartı olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi ise daha fazla Taliban mahkumunun serbest bırakılmasının barış sürecinin hızlandırılmasına etki yapmayacağını kaydetti.

Afganistan hükümeti, Afganlar arası müzakereler başlamadan önce 5 bin 500 Taliban mahkumunu serbest bırakmıştı.

İkinci aşamanın olumlu sonuçlanması halinde, ana barış görüşmelerine başlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık
Gündem

İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda imar çalışmaları için Türkiye’den şirketl..
Ekrem İmamoğlu'na şarkı yazan Ali Ata: 5 yılınızı çaldım özür dilerim
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'na şarkı yazan Ali Ata: 5 yılınızı çaldım özür dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'Çare İmamoğlu' isimli şarkıyı yazan Ali Ata, desteğinden dolayı pişman olduğ..
Parti kuracağını duyuran Muharrem İnce için CHP'den ilk açıklama
Siyaset

Parti kuracağını duyuran Muharrem İnce için CHP'den ilk açıklama

CHP'den Muharrem İnce'nin parti kuracağını açıklamasının ardından ilk açıklama geldi. Basın toplantısı düzenleyen CHP'li Engin Altay, muhabi..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay