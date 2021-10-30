Afganistan’ın parasını verin

İslam Emirliği, Afganistan’a ait olan ancak yurt dışında tutulan milyarlarca dolarlık rezervin serbest bırakılması için batılılara çağrıda bulundu. Batılılar tarafından bloke edilen paraların Afgan halkı için önemli olduğunu belirten Maliye Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Veli Haqmal, “Para Afgan ulusuna ait. Bize kendi paramızı verin” dedi. Bir Merkez Bankası yetkilisi de Avrupa ülkelerini, Avrupa’ya kitlesel göçü tetikleyebilecek bir ekonomik çöküşü önlemek için Afganistan’ın parasını serbest bırakmaya çağırdı.