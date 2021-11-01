Afganistan'ı kurtarmak ümmetin görevidir

Münübe Yılmaz

Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Ayaan Enstitüsü’nün müdürü Jahangir Muhammed Ummah, İslam ümmetinin Afganistan'ı Batılı hükümetler ve insani yardım kuruluşlarının insafına terk etmemesi gerektiğini söyledi. Geçen hafta bir BBC haberinde, oğullarını beslemek için kızlarını 500 dolara satan Afgan bir ailenin yürek burkan hikayesinin gösterildiğini hatırlatıp Afganistan halkının çok yakın bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Ummah, “Hiç şüphe yok ki ABD ve Batı, ülke açlıktan kırılırken insanların Taliban hükümetine sırt çevireceğine ve mevcut durum için onları suçlayabileceklerine, bunun da iç savaşı körükleyeceğine inanıyor. Daha önce Irak'ta, rejim değişikliği stratejisi peşindeyken Batı'nın tıbbi yaptırımları altında 500 bin Iraklı çocuğun ölmesine izin verildiğini gördük. Ekonomik savaş yoluyla aynı açlık stratejisi ABD tarafından Nikaragua, Venezuela, İran ve hatta bir dereceye kadar Lübnan ve Pakistan'a uygulandı” ifadelerini kullandı.

“Batı yardımı bağımlılık yaratır”

Batılıların yardımının genellikle başlangıçtaki toplamdan çok daha fazla geri ödemeye yol açacağını kaydeden Ummah, “Batı yardımı bağımlılık yaratır. O yüzden Afganistan'ı kurtarmak Müslümanların görevidir” dedi. Ayaan Enstitüsü Müdürü Jahangir Muhammed Ummah, şöyle devam etti: “Ümmet, Afganistan halkını aç bırakamaz. Onları Batılı hükümetlerin ve insani yardım kuruluşlarının insafına terk edemez. BM mülteci örgütü olan UNHCR, farklı ülkeler tarafından finanse edilmesine rağmen, finansmanının büyük bir kısmını ABD'den alıyor. Ayrıca Müslüman dünyasından da zekat topluyor. Taliban'ın Batılı hükümetlere ve yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulunmaya devam etmesi, eski işgalcilerden yardım istemekle eşdeğerdir. Bu, elinde büyük kaynaklar bulunan bir ümmet için utanç verici bir durumdur. Bu nedenle yeni Afganistan hükümeti yardım için İslam dünyasına başvurmalıdır. Afganistan'ın ihtiyacı olan şey, Müslüman ülkelerin yardım ve yeniden kalkınma için Marshall tipi bir plan geliştirmek için bir araya gelmesidir. Müslüman ülkeler ve topluluklar, bölgelerindeki sorunları çözmek için sonsuza kadar Batı'ya bakmamalıdır. Bağımsızlık, eyleme dönüşmeden önce zihinde başlar.”