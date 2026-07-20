Afganistan'dan üzücü haber
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye dostu ülke Afganistan'da şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişi vefat etti.
Afganistan'ın Nuristan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 80'i aşkın kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.
Tolo News'ün haberine göre Afganistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresinden (ANDMA) yapılan açıklamada, Nuristan'ın Parun kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ani seller meydana geldi.
Açıklamada, ani sellerde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80'i aşkın kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin kaybolduğu belirtilerek, yetkililerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.