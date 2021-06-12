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Dünya Afganistan’dan Raşid Dostum açıklaması: Taliban’a teslim oluyorlar
Dünya

Afganistan’dan Raşid Dostum açıklaması: Taliban’a teslim oluyorlar

Afganistan’ın kuzeyinde çatışmalar devam ediyor. Afganistan’dan Dostum’a ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Raşid Dostum’un onlarca askeri Taliban’a teslim oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 22:42:00 -
Afganistan’dan Raşid Dostum açıklaması: Taliban’a teslim oluyorlar

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Afganistan'ın kuzeyinde Taliban birçok farklı bölgede Kabil hükümetine bağlı güçler karşısında ilerleme kaydetti.

Bölgede Taliban karşısında Kabil hükümetine bağlı düzenli askeri güçlerin yanı sıra, Dostum'a bağlı Cünbiş-i Milli güçleri ve diğer liderlere bağlı Cemiyet-i İslami milisleri de savaşıyor.

Bölge kaynakları son süreçte bu gruplardan yüzlerce asker ve milisin, silahlarıyla birlikte Taliban'a teslim olduğunu ifade ediyor.

Yüzden fazla kişi teslim oldu

Dostum'un güçlü olduğu bölgeler arasında yer alan Faryab'ın kuzeyinde son dönemde 100'den fazla Cünbiş milisinin Taliban'a teslim olduğu bildirildi.

Bölge genelinde çatışmalar devam ederken Taliban birçok ilçe merkezini ele geçirmişti. Dostum'a bağlı birlikler birçok bölgeyi anlaşarak Taliban'a bıraktı ve Taliban'a teslim olduklarını açıkladı.

Öte yandan Taliban, Dostum'a bağlı güçlerden yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirdiklerini kaydetti.

Dostum'un eriyen gücü

Afganistan'ın kuzeyindeki 6 ilde Dostum, özellikle 1990'lı yıllarda adeta kendisine bağlı bir mini-devlet teşkil etmişti.

Bu iller Badgis, Faryab, Cevzcan, Belh, Saripul ve Samangan'dı.

Taliban'ın 90'ların sonunda ilerleyişiyle Dostum'un bölgedeki hakimiyeti sona ermiş, ancak Dostum 2001 yılındaki ABD işgali sırasında bu bölgelerin kontrolünü geri almıştı.

2006 yılından itibaren Afganistan genelinde gücünü yeniden toplayan Taliban, özellikle 2016 yılının ardından ülkenin kuzeyindeki kontrolünü artırdı. 2001 sonrasında Özbek, Türkmen, Tacik gibi halklar arasında yayılan Taliban, halihazırda bölgenin büyük kısmını kontrol ediyor.

Geçmişte Dostum'un kalesi sayılan bu illerin artık büyük bir kesimi Taliban tarafından kontrol ediliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Badgis, Faryab ve Saripul illerinin tamamına yakını, Cevzcan'ın büyük kısmı, Belh ve Samagan illerinin de yaklaşık yarısı Taliban kontrolünde.

 

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