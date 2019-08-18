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Afganistan'daki bombalı saldırı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Muhammed Mesud Andarabi ile yaptığı telefon görüşmesinde başkent Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti

18 Ağustos 2019 Pazar 23:02
Afganistan'daki bombalı saldırı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afgan mevkidaşı Tümgeneral Muhammed Mesud Andarabi ile telefonda görüşerek, Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen 63 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Andarabi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Soylu, mevkidaşına dün Kabil'deki bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede, başta terörizmle mücadele olmak üzere iki dost ve kardeş ülke arasındaki iş birliğinin her alanda en güçlü şekilde sürdürüleceği dile getirildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:02
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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