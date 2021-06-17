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Dünya Afganistan'da yeni saldırı! 4 ölü
Dünya

Afganistan'da yeni saldırı! 4 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 12:58:00 -
Afganistan'da yeni saldırı! 4 ölü

Devlet Abad Kaymakamı Celalettin Karizade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki emniyet müdürlüğü binası yakınında, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 3 sivil ve bir güvenlik görevlisinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını kaydeden Karizade, saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve kamu binalarının tahrip olduğunu belirtti.

Karizade, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Taliban militanları, son 2 ayda 15 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

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