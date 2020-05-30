  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Afganistan'da TİKA kursiyerleri Kovid-19'la mücadele kapsamında maske üretimine başladı

Afganistan'ın Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının meslek edindirme kursunu bitiren kadınlar, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske ve koruyucu kıyafet üretimine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:54:00 -
Afganistan'da TİKA kursiyerleri Kovid-19'la mücadele kapsamında maske üretimine başladı

Afganistan'ın Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) meslek edindirme kursunu bitiren kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske ve koruyucu kıyafet üretimine başladı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Andhoy Meslek Edindirme Kursu'nda geçen sene 6 ay kadınlara çeşitli meslek kollarının yanı sıra terzilik eğitimi verildiği belirtildi.

Söz konusu kursun mezunları tarafından salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla maske ve koruyucu kıyafet üretimine başlandığı vurgulanan açıklamada, tüm malzemelerin TİKA tarafından temin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 ayda 50 bin maske, 1000 doktor önlüğü ve 1000 tulum üretilerek sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtılacağı kaydedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı