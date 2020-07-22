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Dünya

Afganistan'da Taliban'dan polislere yönelik kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da Taliban militanlarınca polis karakoluna yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 polisin hayatını kaybettiği, bir polisin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 07:39:00 -
Afganistan'da Taliban'dan polislere yönelik kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Tahta Pul ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tahta Pul ilçesinin Melid Pur bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

"Taliban da kayıp verdi"

Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin de yaralandığını belirten Barikzey, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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