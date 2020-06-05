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Aktüel

Afganistan'da Taliban'dan polislere saldırı: 10 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:37:48 -
Afganistan'da Taliban'dan polislere saldırı: 10 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinde düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 10 polis hayatını kaybetti.

Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan, basına yaptığı açıklamada, militanların, Zabul merkezi Kalat şehri yakınlarında devriye gezen polislere bombalı ve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 10 polisin yaşamını yitirdiğini, 1 polisin de yaralandığını bildiren Hakbayan, saldırıların ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarının da ağır kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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