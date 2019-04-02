Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü Afganistan’da, Taliban militanları polis karakoluna saldırdı, 8 polis öldü.

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi. Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Şolgere'nin Bag-i Palvan bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti. Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Adil, 5 polisin de yaralandığını söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 11 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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