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Dünya Afganistan'da Taliban saldırısı! 3 ölü
Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısı! 3 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısında 3 güvenlik görevlisi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 09:11:00 -
Afganistan'da Taliban saldırısı! 3 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinde güvenlik güçlerine düzenlediği silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kapisa'nın Nicrab ilçesine bağlı Dere-i Afgan bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Şuriş, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 1 güvenlik görevlisinin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'da şiddet olayları devam ederken, diğer taraftan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

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