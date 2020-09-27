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Aktüel Afganistan'da Taliban saldırılarında 2 polis öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırılarında 2 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:45:43 -
Afganistan'da Taliban saldırılarında 2 polis öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Pain ve Firuz Nahçir ilçelerindeki polis karakollarına düzenlediği silahlı saldırılarda 2 polis hayatını kaybetti.

Samangan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Munir Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Dere-i Suf Pain ve Firuz Nahçir ilçelerindeki polis karakollarına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, saldırının ardından havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarda 14 militanın öldürüldüğünü, 12'sinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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