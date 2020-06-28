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Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-28 13:14:24 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü, 4 militan etkisiz hale getirildi.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip'in Bahmal Koça bölgesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisi ve 4 militanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Muradi, 1 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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