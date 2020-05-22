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Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:50:46 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Senaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın merkezi Faizabad şehrine saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisi ve 14 militanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, 6 güvenlik görevlisi ve 10 militanın yaralandığını belirtti.

Ruhani, saldırının geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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