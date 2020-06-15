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Aktüel

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:12:27 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 4 korucu hayatını kaybetti.

Kapisa İl Şura Başkanı Muhammed Hüseyin Sancna, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Tegab ilçesindeki korucu karakollarına saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Sancna, çatışmada 4 korucuyla 11 militanın yaşamını yitirdiğini, 11 korucuyla 18 militanın da yaralandığını söyledi.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

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