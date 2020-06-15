Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 4 korucu hayatını kaybetti.
Kapisa İl Şura Başkanı Muhammed Hüseyin Sancna, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Tegab ilçesindeki korucu karakollarına saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Sancna, çatışmada 4 korucuyla 11 militanın yaşamını yitirdiğini, 11 korucuyla 18 militanın da yaralandığını söyledi.
Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.