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Aktüel Afganistan'da son bir ayda 134 sivil öldürüldü
Aktüel

Afganistan'da son bir ayda 134 sivil öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:48:46 -
Afganistan'da son bir ayda 134 sivil öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'da Taliban militanlarınca son bir ayda düzenlenen çeşitli saldırılarda 134 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, ülke genelinde son bir ayda çeşitli saldırılar düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 134 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 342 sivilin de yaralandığını belirtti.

Militanların son bir ayda 16 intihar saldırısı düzenlediğini kaydeden Aryen, cinayet olarak nitelendirdiği Taliban'ın bu saldırılarının kabul edilir olmadığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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