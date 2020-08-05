  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da silahlı ve bombalı saldırıda 8 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:46:37 -
Afganistan'da silahlı ve bombalı saldırıda 8 kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde, Taliban militanlarının düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda bir sivil ile 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Belh vilayetinin Belh ilçesine bağlı Alem Hil bölgesinde yol kenarına yerleştirdiği bombayı, güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın bölgeden geçtiği sırada patlatmasının ardından silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 7 güvenlik görevlisi ile 1 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adıl, 6 sivilin yaralandığını ve çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı