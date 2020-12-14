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Aktüel Afganistan'da silahlı saldırıya uğrayan cami imamı öldü
Aktüel

Afganistan'da silahlı saldırıya uğrayan cami imamı öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:42:09 -
Afganistan'da silahlı saldırıya uğrayan cami imamı öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farh vilayetinde bir din adamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Farah'ın Laş ve Cuvayn ilçesindeki merkez camisinde imam olan Mevlevi Gulam Sahi'nin cami çıkışı kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Muhib, saldırı sonucu Mevlevi Sahi'nin yaşamını yitirdiğini, saldırganın bölgeden kaçtığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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