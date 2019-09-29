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Afganistan'da seçim günü ülke genelinde 68 saldırı düzenlendi

Afganistan'da dün cumhurbaşkanı seçimi süresince ülke genelinde düzenlenen 68 saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 3 güvenlik görevlisiyle 72 kişi yaralandı.

29 Eylül 2019 Pazar 10:11
Afganistan'da seçim günü ülke genelinde 68 saldırı düzenlendi

Afganistan İçişleri Bakanı Mesut Anderabi, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın seçimleri engellemeye yönelik çabalarının başarısız olduğunu söyledi.

Taliban'ın ülke genelinde düzenlediği 68 saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Anderabi, 3 güvenlik görevlisiyle 72 kişinin yaralandığını belirtti.

Anderabi, saldırıların Logar, Tahar, Kunar, Cüzcan, Faryab, Kunduz, Bağlan, Paktiya ve Paktika vilayetlerinde düzenlendiğini dile getirdi.

34 Taliban militanı öldürüldü

Öte yandan Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, seçim günü ülke genelinde Taliban'a yönelik 13 operasyonda 34 Taliban militanının öldürüldüğü, 14'ünün yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda güvenlik güçlerinden ölen ve yaralananlarının sayısının 422 olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı seçim

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dün gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarının 3 hafta sonra açıklanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, ülke genelinde ciddi bir güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedilmişti.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

 

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 10:11
  1. Taliban
  2. seçim
  3. Anadolu Ajansı

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