Afganistan'da savcıya silahlı saldırı!
Afganistan'ın Gur vilayetinde görev yapan bir savcının uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.14 Ekim 2019 Pazartesi 09:23
Gur Emniyet Amiri Vahidullah Nizami, basına yaptığı açıklamada, savcı Abdul Mumin'in Firoz Koh şehrinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda savcı ile kardeşinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Nizami, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Nizami, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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