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Ekonomi Afganistan'da patlayan bombalar fiyatları değiştirdi! Altında yükseliş yaşanıyor
Ekonomi

Afganistan'da patlayan bombalar fiyatları değiştirdi! Altında yükseliş yaşanıyor

Taliban'ın eline geçen Afganistan'da durumun kötüye gitmesi ve Kabil'de patlayan bombalamalar sonrasında ABD askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle altına olan talep artışa geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 09:12:00 -
Afganistan'da patlayan bombalar fiyatları değiştirdi! Altında yükseliş yaşanıyor

Dünyanın dikkatle izlediği Afganistan'da dün bombalı saldırıların olması ve ABD askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle altın fiyatlarında yön yukarı döndü.

Altına olan talebin artmasıyla birlikte ons altın 1800 dolar seviyesinin üzerine yeniden çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole'de yapacağı konuşmada faiz artırımı sinyali ve tahvil alımlarını azaltma mesajı vermesi bekleniyor. Bu beklentilerin gölgesinde ons altın 1800 dolar psikolojik direncinin üzerine çıktı. Powell TSİ 17:00'da konuşma yapması bekleniyor.

Ons altın gün içinde en düşük 1791 dolar, en yüksek 1802 dolar seviyesini gördü. Saat 08:43 itibariyle 1801 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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