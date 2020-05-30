  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Afganistan'da patlamada 2 çocuk öldü

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:18:00 -
Afganistan'da patlamada 2 çocuk öldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Barikzey, patlamada 5 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı