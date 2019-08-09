0553 313 94 23

Afganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi açıldı

Afganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi açıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:16
Afganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi açıldı

Afganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi açıldı. Açılışa Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan da katıldı.


Açılışta bir konuşma yapan Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan, “Şehid Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun adının yaşatılacağı yetimhanemizin açılışını yapmak vesilesiyle bu kadîm topraklarda bulunmanın, siz gönül dostlarımızla bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.


“Gönül coğrafyamızın, siyasî ve coğrafî sınırlarımızı aşan, görüp görebileceğiniz maddî her türlü sınırın ötesinde, bizi biz yapan, ümmet olma bilincimizin muhabbetle beslendiği, gönülden gönüle uzanan bir hududu çerçevelediğine bugün burada, bir arada şahitlik ediyoruz”diyen Aslan, “Sizlere Anavatan Anadolu’dan Anavatan olan Turan ellere selamlar getirdik. Burada sadece yetimhanemizin açılışı için bulunmuyoruz.Türkiye’deki kardeşlerimizin bağışladığı Kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,su kuyuları açmak gibi bir dizi program çerçevesinde buralardayız. Ancak tüm bunlardan daha önemli bir şey varsa o da farklı coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin derdi ile dertlenip onların da bizleri samimiyet ve içtenlikle kardeşçesine karşılamaları ve bugün burada beraber olmamızdır” diye konuştu.


Aslan, “Bir arada olmanın, bir inanç etrafında birlikte hareket etmenin sadece bu coğrafyaya değil, refah ve huzuru arayan bütün insanlığa, çağımızın kanayan yarasına merhem olacağının bilinci, açılan yaraya hakkınca, yeterince merhem olamamanın mahcubiyeti ve bunun için daha çok çalışmanın azim ve kararlılığı içerisinde yetimhanemizin açılışında gerek maddi gerek manevi en ufak emeği geçen ve bunu kendine dert edinen her bir gönüldaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Aslan şöyle devam etti:


“Bu yüzden burada açılan bir yetimhaneden ne olur ki demeyin! Bu yetimhaneden yetişecek bir çocuk, belki de bu toprakların istikbaline adını yazdıracak, bu topraklardaki huzurun, refahın, mutluluğun, birlik ve beraberliğin adı olacaktır. Söylediklerimi hamasi bir nutuk olarak algılamayın; bir hakikatin ifadesi, mâziden gelen bir gerçeğin işaretin ifadesi olarak ele alın. Biz biliyoruz ki, bize Anadolu topraklarını vatan kılan, üç kıtaya adalet burcunu taşıtan manevi irade bu topraklardan zuhur etmiştir. Pîr-i Türkistan, Hâce-i Evvel Hoca Ahmed Yesevî’nin ve onun sarsılmaz imanlı, yüce gönüllü Alperenlerinin hazırladığı iklim ve fethettiği gönüller neticesinde Allah’ın adı kıtalardan kıtalara yayılmış, yayıldığı topraklarda huzur ve adalet hâkim olmuştur. Bu toprakların mayasında Hoca Ahmed Yesevîlerin ve onun Alperenlerinin manevi sırrı barınmaktadır. Bu sırra sahip çıkmak en az bizler kadar siz değerli gönüldaşlarımızın da dert edinmesi gereken kadîm meselesidir. Bu çağın, huzur iklimini nakış nakış dokuyacak alperenlere ihtiyacı vardır. Ekmek gibi, aş gibi, su gibi hayati önem arz eden bu ihtiyaç yine alperen eğitim vakfı gibi vakıflardan, yine yetimhanemizdeki gibi şuurla yetiştirilecek, geleceğimizin teminatı olacak çocuklardan zuhur edecektir. Çocuklarımız, gençlerimiz, bizden doğacak nesiller bizim en kıymetlilerimizdir. Bu sebeple bu çocuklarındediğimiz doğrultularda yetiştirilmesi bu dünyadaki en kıymetli işimiz olacaktır. Biz Müslümanlar olarak vaktimiz kıymetlidir, yapacağımız işler kıymetlidir. Geçirdiğimiz her vaktin, her anın muhasebesi içerisinde, en kıymetlilerimizi, çocuklarımızı en doğru şekilde eğitip yetiştirmek boynumuzun borcudur.”


Açılışa ayrıca Şibirgan valisi, vali yardımcısı ve Afganistan SGK Başkanı, maarif vakfının temsilciler de katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:16
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ot yangını korkuttu
    1. Ot yangını korkuttu
    2. Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı..
    3. Kurban eti 1 gün bekletilmeli
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    6. Kocaeli’de Gürcistanlı genç plastik..
    7. Çad'da silahlı çatışma: 37 kişi öldü
    8. Bayramda oruç tutulur mu? Zilhicce..
    9. Siemens SINAMICS G120X, suyun ve..
    10. Amed Sportif Faaliyetler’den açıklama
    11. Rusya, ABD'li elçiyi bakanlığa çağırdı
    12. ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması..
    13. Kurbanlıkların bakımını mahkumlar..
    14. 'Maden firmasına izin verilmesi için..
    15. Iğdır'da bal hasadı başladı
    16. Manisa’da 120 litre sahte içki ele..
    17. Sivas Belediyespor, Manisa’yı 1-0 yendi
    18. Avşar, ilçe gezilerine devam ediyor
    19. Manisa’da ender görülen ’Mekik..
    20. Manisa’da 376. kısa dönem erler yemin..
    21. STSO, ‘Kadın ve Çevre’ konulu panel..
    22. TİKA’dan Bangladeş’te engellilere destek
    23. Kadınlar Teşrik Tekbiri getirir mi?
    24. Tokat’ta bayramın ilk 2 günü toplu..
    25. “Otobüslerde ‘imdat kapısı’ acilen..
    26. Bakan Kurum deprem bölgesini ziyaret..
    27. Malezya'dan Goldman Sachs'a suç..
    28. Biberonda bulunan sütle kedi..
    29. Selim Özdemir, Sivas Belediyespor’da
    30. Afganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!