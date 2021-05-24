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Dünya Afganistan’da kriz! Halk sokaklara döküldü
Dünya

Afganistan’da kriz! Halk sokaklara döküldü

Afganistan’da merkezi hükümetin Faryab vilayetine vali ataması halkı sokaklara çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:04:00 -

Afganistan’da merkezi hükümet ile Faryab vilayetinin halkı arasında vali atama krizi yaşanıyor. Merkezi hükümetin, kuzeyde bulunan Faryab vilayeti için vali ataması halkı sokaklar döktü. Binlerce Faryablının yeni vali atanmasına tepki gösterdiği protestolar 10. gününe girdi. Hükümetin vali ataması kararına karşı çıkan Farybalılar, hükümeti protesto etti. Mareşal Dostum fotoğrafları ve güney Türkistan bayrakları ile sokaklara akın eden halk, merkezi hükümet karşıtı sloganlar attı. Protesto devam ederken valilik binası, şehir üniversitesi, okullar ve diğer yerel hükümet binaları protestocular tarafından kapatıldı. Valilerini kendi seçmeleri gerektiğini savunan Faryab halkı, hükümeti uyardı. Mareşal Raşid Dostum’un Sözcüsü Ehsan Niru, "Vali, halkın isteği ve Mareşal Dostum’un anlaşması ile atanmalı” ifadelerini kullandı.

Merkezi hükümet henüz protestolara ilişkin açıklama yapmazken, henüz ismi açıklanmayan hükümete yakın bir kaynak hükümetin görevlendirdiği valiyi geri çekme kararı verdiğini ifade etti.

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